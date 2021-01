Cigler Kralj na Nova24TV zavrnil očitke iz interpelacije

Ljubljana, 22. januarja - Minister za delo Janez Cigler Kralj je nocoj v pogovoru za Novo24TV zavrnil očitke iz interpelacije, ki so jo poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB danes vložili zoper njega. "Interpelacija bo dobra priložnost, da opozorimo na to, da morajo v Sloveniji svoboda govora, misli in veroizpovedi ostati največje vrednote," je med drugim ocenil Cigler Kralj.