Interpelacija zoper Cigler Kralja vložena, Janša jo vidi kot znak, da KUL ne verjame v uspeh nezaupnice

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 22. januarja - Poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB so v DZ vložili interpelacijo ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja. Očitajo mu neodgovorno delo v času epidemije na področjih domov za starejše, delovnih mest in socialnega dialoga, pa tudi pri dodelitvi sredstev na razpisu ministrstva Zavodu Iskreni. Za premiera Janeza Janšo minister dela dobro in zakonito.