Tudi glasovnice po pošti potrdile zmago Lascheta v CDU

Berlin, 22. januarja - Armin Laschet je bil danes potrjen kot bodoči predsednik nemških krščanskih demokratov (CDU). To so danes potrdile tudi glasovnice, ki so bile poslane po pošti. Od 980 glasov jih je Laschet dobil kar 796, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz sedeža CDU.