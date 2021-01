Logar zaskrbljen zaradi zapiranja in kaznovanja novinarjev v Belorusiji

Ljubljana, 22. januarja - Zunanji minister Anže Logar se je danes udeležil virtualnega srečanja Varnostnega sveta Združenih narodov o svobodi medijev v Belorusiji in izrazil zaskrbljenost zaradi sistematičnih kršitev človekovih pravic. "Pridržanje in kaznovanje novinarjev in medijskih delavcev zaradi njihovega dela je nesprejemljivo," je poudaril.