Prelesnikova za STA: Želim si, da bi bila pravica do varstva osebnih podatkov znova v celoti zagotovljena

pogovarjala se je Polona Šega

Ljubljana, 28. januarja - Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik si ob današnjem evropskem dnevu varstva osebnih podatkov želi, da bi bila ustavna pravica do varstva osebnih podatkov znova v celoti zagotovljena. Ob aktualni objavi policijskih plač je spomnila, da so bruto plače javnih uslužbencev in funkcionarjev javne. Niso pa javni zdravstveni podatki.