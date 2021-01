Ljubljana, 22. januarja - Alpska smučarka Ilka Štuhec, športna plezalka Janja Garnbret, košarkar Luka Dončić in kolesar Primož Roglič ter nogometna ekipa iz Maribora in rokometna iz Celja so najboljše športne blagovne znamke v Sloveniji in prejemniki nagrad Sporto Brands za leto 2020.