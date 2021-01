Do 27 let zapora za odgovorne za smrt 39 vietnamskih migrantov v tovornjaku

London, 22. januarja - Sodišče v Londonu je danes na zaporne kazni od 13 do 27 let obsodilo štiri moške, ki jih je spoznalo krive za smrt 39 vietnamskih migrantov v grozljivih okoliščinah v hladilni prikolici tovornjaka. Našli so jih 23. oktobra 2019 v Veliki Britaniji.