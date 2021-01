Evropske borze s padci

London/Frankfurt/Pariz, 22. januarja - Indeksi na vodilnih evropskih borzah so današnje trgovanje sklenili s padci. Vlagatelje skrbi vnovično poslabševanje epidemioloških razmer na stari celini. Nespodbudni so tudi nekateri gospodarski kazalci, ki kažejo, da Evropa znova drsi v recesijo. Nafta in evro sta se pocenila.