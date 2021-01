Dijaki pozivajo ministrstvo k čim prejšnjemu odpiranju srednjih šol

Ljubljana, 22. januarja - Dijaki, združeni v gibanju Zahtevamo šolo, so danes ministrstvu za izobraževanje predali pismo, v katerem pozivajo k čim prejšnjem odprtju srednjih šol po modelu C. Prav tako pričakujejo dialog z ministrstvom o tem, sicer napovedujejo splošen protest, predvidoma 9. februarja. Na ministrstvu bodo poziv skrbno preučili in se nanj odzvali.