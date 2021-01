Interpelacija Ciglerja Kralja brez podpisov DeSUS in Dejana Židana

Ljubljana, 22. januarja - Interpelacije ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja, ki so jo vložili poslanci iz LMŠ, SD, Levice in SAB, kljub povabilu k sopodpisu niso podpisali poslanci iz vrst DeSUS. Prav tako svojega podpisa ni prispeval poslanec SD Dejan Židan, ki je po napovedih tudi na glasovanju ne bo podprl.