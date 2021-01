Skakalci v Lahtiju ostali brez kvalifikacij

Lahti, 22. januarja - Smučarji skakalci so zaradi slabega vremena danes v Lahtiju na Finskem ostali brez treninga in kvalifikacij za nedeljsko posamično tekmo, so danes potrdili na Mednarodni smučarski zvezi. V soboto je v Lahtiju na sporedu ekipna tekma, pred tem pa tudi predpisani uradni trening.