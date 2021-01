Kustečeva EU predstavila program slovenskega predsedstva na področju izobraževanja, znanosti, športa in mladih

Bruselj, 24. januarja - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je začela minuli teden Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu uradno predstavljati program slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju izobraževanja, znanosti, športa in mladih. Ob tem je med drugim izpostavila namero sprejetja sklepov o izobraževanju na daljavo.