Indeks SBI TOP na tedenski ravni izgubil več kot poldrugi odstotek

Ljubljana, 22. januarja - Vlagatelji na ljubljanski borzi niso imeli najboljšega tedna. Indeks SBI TOP se je v primerjavi z minulim petkom do danes znižal za 1,61 odstotka in končal pri 938,91 točke. Med drugim so se močno pocenile delnice NLB, ki so na tedenski ravni zdrsnile za 7,71 odstotka.