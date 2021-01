V Italiji aretirali neonacista zaradi suma terorizma

Genova, 22. januarja - Italijanska policija je danes aretirala 22-letnega neonacista zaradi terorističnega povezovanja in pozivanja k rasističnim in antisemitskim napadom. Med drugim je na spletnih klepetalnicah govoril o tem, da bi ponovil skrajno desne napade, kakršna sta bila na Norveškem in Novi Zelandiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.