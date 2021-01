New York, 22. januarja - Borzni indeksi v New Yorku so danes uvodoma sestopili z rekordnih ravni. Po poročanju tujih agencij je optimizem ob prihodu novega ameriškega predsednika Joeja Bidna popustil, vlagatelje pa skrbijo šibka gospodarska poročila, ki so posledica pandemije covida-19.