Dijaki pozivajo ministrstvo k čim prejšnjemu odpiranju srednjih šol

Ljubljana, 22. januarja - Dijaki, združeni v gibanju Zahtevamo šolo, so danes pristojnemu ministrstvu predali pismo, v katerem pozivajo k čim prejšnjem odprtju srednjih šol po modelu C. Na ministrstvu za izobraževanje bodo poziv skrbno preučili in se nanj odzvali, pri tem pa upoštevali epidemiološke in ostale strokovne kriterije, so sporočili.