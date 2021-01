Pred ponovnim odprtjem smučišč pozivi k spoštovanju zaščitnih ukrepov

Ljubljana, 22. januarja - Policisti pred sobotnim ponovnim odprtjem smučišč v Sloveniji pozivajo smučarje in ostale obiskovalce k upoštevanju vseh priporočil za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Zaradi pričakovane gneče na cestah in parkiriščih v smučarskih središčih svetujejo previdnost in strpnost.