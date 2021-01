V EU za ohranitev ali poostritev ukrepov zaradi novih sevov koronavirusa

pripravila Maja Cerkovnik

Ljubljana, 22. januarja - Voditelji članic EU so se na četrtkovem vrhu strinjali, da pojav novih sevov novega koronavirusa terja ohranitev ali okrepitev omejitev, okrepitev genomskega sekvenciranja ter pospešitev cepljenja. Številne evropske države še naprej zaostrujejo in podaljšujejo ukrepe za zajezitev pandemije. V Riu de Janeiru pa so odpovedali pustni karneval.