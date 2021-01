Ljubljanska borza: V ospredju NLB in Krka

Ljubljana, 22. januarja - Na Ljubljanski borzi so borzni posredniki danes sklenili za okoli 971.000 evrov poslov. Največ so k temu prispevale delnice NLB, tesno za njimi so bile delnice Krke. Prve so izgubile dobre tri odstotke, druge pa pridobile skoraj pol odstotka. Indeks SBI TOP je zadnji trgovalni dan v tednu sklenil 0,56 odstotka višje.