V Avstriji veliko povpraševanje po maskah tipa FFP2

Dunaj, 22. januarja - Avstrijci morajo od ponedeljka v trgovinah in javnem prometu nositi zaščitne maske tipa FFP2. Povpraševanje po njih je veliko. Večina trgovin se je dobro založila in ta teden ponudila ugodne akcijske cene. Za revnejše in socialno ogrožene pa je vlada omogočila brezplačni dostop do mask z višjo stopnjo zaščite.