Vrata danes odpirajo knjižnice, muzeji in galerije

Ljubljana, 23. januarja - V regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko lahko danes vrata ponovno odprejo knjižnice, muzeji in galerije. Splošne knjižnice bodo vrata večinoma odprle že danes in prešle na pultno izposojo, prav tako nekateri muzeji in galerije, ponekod pa nameravajo vrata odpreti v začetku prihodnjega tedna.