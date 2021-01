Prihodnji teden v družbo vrabcev, sinic in vran

Ljubljana, 24. januarja - Domači vrabec je po številu opazovanih osebkov na prvem mestu od začetka akcije Ptice okoli nas. Letošnja akcija opazovanja ptic, ki se pozimi pojavljajo v naseljih, se bo začela v ponedeljek in bo trajala do nedelje. Kdor želi sodelovati, naj v prihodnjem tednu tako pol ure opazuje ter beleži vrste in število opaženih ptic.