Cankarjeva založba z bogatim programom ob 20-letnici Modernih klasikov

Ljubljana, 24. januarja - Cankarjeva založba tudi letos pripravlja širok nabor leposlovja. Med slovenskimi deli se obetata romana Milana Dekleve Pet za kvartet in Toneta Peršaka Praznovanje, zgodbe Manke Kremenšek Križman z naslovom Tujci in eseji Branka Gradišnika, ki jih je naslovil Beseda je konj. Več prevodnih del bo izšlo v zbirki Moderni klasiki, ki praznuje 20 let.