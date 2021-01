Term Snovik zaprtje izkoristile za investicije in vzdrževalna dela

Kamnik, 22. januarja - Terme Snovik so zaprtje, ki je posledica ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, izkoristile za investicije, s katerimi želijo v prihodnje privabiti še več gostov. Zaključili so izgradnjo večnamenske dvorane Tuhinjka, projekt oskrbe z vodo, izvedli so vzdrževalna dela na bazenskem delu in apartmajih, postavili so tudi ekološke otoke.