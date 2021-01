Muzeji in galerije pripravljeni na odprtje v prihodnjih dneh

Ljubljana/Maribor, 22. januarja - V regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko se galerije in muzeji danes pospešeno pripravljajo na ponovno odprtje, čeprav povsod v soboto še ne bodo dejansko odprli svojih vrat, ampak šele nekaj dni kasneje. Med tistimi, ki bodo prvi ponovno sprejeli obiskovalce, so Moderna galerija, Muzej sodobne umetnosti Metelkova in Prirodoslovni muzej Slovenije.