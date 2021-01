Trgovinska zbornica na svetu za konkurenčnost znova izpostavila potrebo po pomoči zaprtim podjetjem

Ljubljana, 22. januarja - Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je na današnji seji strokovnega sveta za konkurenčno in stabilno poslovno okolje znova izpostavila potrebo po sprejetju nujnih ukrepov za preživetje podjetij, ki so skladno z vladnim odlokom zaprta ali delno zaprta. Zanje v TZS pričakujejo podaljšanje ukrepa čakanja na delo najmanj do sredine leta.