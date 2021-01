Zaradi pandemije odpovedali pustni karneval v Riu de Janeiru

Rio de Janeiro, 22. januarja - Zaradi pandemije covida-19 so odpovedali znameniti pustni karneval v brazilskem Riu de Janeiru. Cepljenje proti covidu namreč poteka počasi, število okužb z novim koronavirusom pa ostaja visoko. Sprva so karneval preložili na julij, zdaj pa so sporočili, da ga letos ne bo.