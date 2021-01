Veljavnost nekaterih vozniških dovoljenj podaljšana do konca leta

Ljubljana, 22. januarja - Nekatera vozniška dovoljenja, ki so ali bodo potekla od 16. novembra lani do vključno 31. marca letos, bodo veljala vse do konca letošnjega leta. Vlada je na seji ta teden veljavnost do 31. decembra podaljšala tudi nekaterim teoretičnim delom vozniškega izpita in izkaznicam o vozniških kvalifikacijah, ki bi potekla v enakem obdobju.