Pri Ljubljančanu odkrili prirejen prostor za gojenje konoplje

Vrhnika, 22. januarja - Vrhniški policisti so v četrtek opravili hišno preiskavo pri 54-letnem osumljencu iz Ljubljane in našli več kot 400 sadik in okoli 10 gramov že posušene prepovedane konoplje in manjšo količino drugih drog. Prav tako so odkrili prirejen prostor za gojenje konoplje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.