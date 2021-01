SBI TOP dopoldne zdrsnil pod gladino

Ljubljana, 22. januarja - Indeks SBI TOP se v dopoldanskem delu trgovanja giblje malenkost pod četrtkovo zaključno vrednostjo. Pod gladino so ga potisnile delnice NLB, ki izgubljajo več kot tri odstotke, ter delnice Pozavarovalnice Sava in Telekoma Slovenije. Največ zanimanja vlagatelji zaenkrat kažejo za delnice NLB in Krke.