Na Krekovem trgu v Celju razstava Plečnik in Praga

Celje, 22. januarja - Na Krekovem trgu v Celju je od danes postavljena panojska razstava Plečnik in Praga. Arhitekt Jože Plečnik se je neizbrisno zapisal v zgodovino Prage in češke arhitekture - kot arhitekt pa tudi kot profesor na praški Umetnoobrtni šoli in na to pomembno poglavje Plečnikovega življenja in ustvarjanja opozarja razstava. Na ogled bo do 22. februarja.