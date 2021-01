Milanović odpovedal udeležbo na spominski slovesnosti zaradi ustaškega gesla

Zagreb/Zadar, 22. januarja - Hrvaški predsednik Zoran Milanović je odpovedal sodelovanje na današnji slovesnosti ob 28. obletnici vojaške operacije Maslenica, ki je potekala leta 1993 v zaledju Zadra. Kot so pojasnili v njegovem uradu, ni sprejemljivo, da so v uradnem protokolu spominske slovesnosti tudi osebe, ki nosijo ustaške oznake in gesla Za dom spremni.