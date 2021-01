V četrtek potrdili 1439 okužb z novim koronavirusom, umrlo 25 covidnih bolnikov

Ljubljana, 22. januarja - V Sloveniji so v četrtek ob 11.149 hitrih in PCR testih potrdili 1439 okužb z novim koronavirusom, je sporočila vlada. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 1140 covidnih bolnikov, od tega 185 intenzivno nego, v domačo oskrbo so jih odpustili 95. Umrlo je 25 covidnih bolnikov, kar je dva manj kot v sredo.