Tedenski pregled - Slovenija od 22. do 28. 1.

Ljubljana, 29. januarja - Najmlajši učenci iz regij z boljšo epidemiološko sliko so se vrnili v šole, a nekateri le za štiri dni, saj se razmere ponekod znova slabšajo. V Sloveniji so uradno potrdili prvi primer okužbe z angleško različico novega koronavirusa. Poslanci KUL so vložili interpelacijo proti ministru za delo, novi generalni direktor policije je Anton Olaj.