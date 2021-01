GZS poziva k pomoči podjetjem v najbolj prizadetih dejavnostih

Ljubljana, 22. januarja - GZS je na ministrstvo za finance naslovila pobudo za pomoč skupinam podjetij, ki so bile doslej v celoti ali delno spregledane. Pri tem je izpostavila dejavnosti fitnesa, rekreacije in regeneracije, sejmarske dejavnosti, industrijo srečanj, gostinstvo in turizem ter drobno gospodarstvo. Predlagala je nekaj sprememb veljavnih ukrepov.