Umrla prevajalka in književnica Jolka Milič

Sežana, 22. januarja - V 95. letu starosti je četrtek za posledicami srčnega napada preminila prevajalka, književnica in publicistka ter ambasadorka slovenske literature v Italiji Jolka Milič, piše Primorski dnevnik. Bila je vzor pokončnosti, poguma in zavzemanja za podcenjeno ustvarjalnost žensk, so zapisali v utemeljitvi nagrade mira, ki jo je prejela leta 2013.