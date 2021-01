Singapur, 22. januarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Naftni trgovci so zaskrbljeni nad razvojem pandemije covida-19, ki še vedno zelo bremeni države in znižuje povpraševanje po nafti. Upanje daje cepivo, a analitiki opozarjajo na ozka grla pri njegovi proizvodnji.