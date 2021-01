Dnevnik o pomenu šol pri preprečevanju posledic epidemioloških ukrepov za otroke in mladostnike (22. 1.)

Ljubljana, 22. januarja - Uroš Škerl Kramberger v komentarju Šolske lekcije epidemije piše o pomenu šol, ki ga imajo pri preprečevanju posledic epidemioloških ukrepov za otroke in mladostnike, kot so osamljenost, motnje hranjenja, nasilje v družini, depresivnost in samopoškodovanje. V epidemiji deluje paradoks: tisto, kar koristi družbi, ni koristno za posameznika.