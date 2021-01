James do rekorda sezone, Lakers nepremagljivi v gosteh

Milwaukee, 22. januarja - Košarkarji Los Angeles Lakers so s 113:106 premagali Milwaukee Bucks in prišli do osme gostujoče zmage zapovrstjo od začetka sezone v severnoameriški ligi NBA. Najbolj zaslužen zanjo je bil zvezdnik jezernikov LeBron James, ki je prišel do strelskega rekorda sezone s 34 točkami.