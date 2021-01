Demokratski senatorji zahtevajo etično preiskavo zaradi ugovorov na izid volitev

Washington, 22. januarja - Skupina demokratskih senatorjev je v četrtek proti republikanskima senatorjema Joshu Hawleyju in Tedu Cruzu vložila pritožbo pri odboru za etična vprašanja, in sicer zaradi njunih ugovorov na izid novembrskih predsedniških volitev, pri katerih sta vztrajala tudi potem, ko so privrženci bivšega predsednika Donalda Trumpa 6. januarja napadli kongres.