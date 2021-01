Ob svarilih pred bolj nalezljivimi sevi novega koronavirusa članice EU z dogovorom o vzajemnem priznavanju testov

pripravilo zunanjepolitično uredništvo

Bruselj/Ljubljana, 21. januarja - Voditelji članic EU so na prvem letošnjem virtualnem zasedanju nadaljevali usklajevanje v boju proti pandemiji novega koronavirusa ob vse glasnejših opozorilih, da pojav novih sevov virusa terja skrajno previdnost in pospešitev cepljenja. ECDC je ob tem tveganje, povezano z bolj nalezljivimi sevi dvignil na visoko do zelo visoko.