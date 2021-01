Cavusoglu na obisku v Bruslju za normalizacijo odnosov Turčije in EU

Bruselj, 21. januarja - Turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu je danes začel dvodnevni obisk v Bruslju, s katerim želi normalizirati odnose med Turčijo in Evropsko unijo, ki so že mesece napeti. Prvi dan obiska se je ločeno sestal z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.