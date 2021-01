ECDC zaradi novih sevov poziva k pripravi strožjih omejitvenih ukrepov

Stockholm, 21. januarja - Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je danes tveganje, povezano z bolj nalezljivimi sevi novega koronavirusa, dvignil na visoko do zelo visoko. Ob tem je države pozval, naj pripravijo strožje ukrepe za zajezitev virusa in pospešijo cepljenje proti covidu-19.