Nekdanji prvi mož vatikanske banke obsojen na zaporno kazen

Vatikan, 21. januarja - Vatikansko sodišče je danes nekdanjega prvega moža vatikanske banke Angela Caloio spoznalo za krivega poneverb in pranja denarja ter ga obsodilo na osem let in 11 mesecev zapora. V zapor bosta morala poleg njega tudi nekdanja svetovalca banke Gabriele in Lamberto Liuzzo. Sodba sicer še ni pravnomočna.