V Avstriji podaljšali zaprtje javnega življenja do 3. februarja

Dunaj, 21. januarja - V Avstriji bo javno življenje zaradi boja proti covidu-19 ustavljeno še vsaj do 3. februarja. Glavni odbor parlamenta je danes prižgal zeleno luč za načrte vlade za podaljšanje ukrepov in za uvedbo obveznosti nošenja mask tipa FFP2 s povečano zaščito v javnem prometu in trgovinah. Povečali so tudi obvezno razdaljo v javnosti na najmanj dva metra.