V ZDA tudi decembra rast novih stanovanjskih gradenj

Washington, 21. januarja - Decembra lani so v ZDA začeli graditi 5,8 odstotka več stanovanjskih hiš in blokov kot novembra, ko je število novogradenj v primerjavi z oktobrom naraslo za 9,8 odstotka, poroča ameriško ministrstvo za trgovino. Preračunano na letno raven so decembra začeli graditi 1,67 milijona stanovanjskih enot, kar je največ od leta 2006.