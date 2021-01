Evroposlanci po aretaciji Navalnega zahtevali zaostritev sankcij proti Rusiji

Bruselj, 21. januarja - Evropski poslanci so po nedavni aretaciji ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega od članic Evropske unije zahtevali "bistveno zaostritev sankcij proti Rusiji". Zahtevali so tudi ustavitev gradnje plinovoda Severni tok 2, so sporočili iz Evropskega parlamenta.