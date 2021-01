Študenti medicine in zdravstvene nege za njihovo vključitev med prednostne skupine za cepljenje

Ljubljana, 21. januarja - V Zvezi študentov medicine Slovenije ter Sekciji študentov zdravstvene nege in babištva odgovorne pozivajo k razmisleku, da bi v prednostne skupine za cepljenje vključili tudi študente kliničnih letnikov zdravstvenih in medicinskih fakultet. Opozarjajo, da so pri izvajanju prakse enako izpostavljeni okužbam kot zaposleni v zdravstvu.