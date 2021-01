Uveljavljanje odsotnosti zaradi višje sile le še v posameznih regijah in ob določenih pogojih

Ljubljana, 21. januarja - Ob odpiranju vrtcev in šol v primerih, ko bo zagotovljeno varstvo vrtčevskih otrok in ne bo več šolanja na daljavo, ne bodo več podane okoliščine višje sile zaradi varstva. Še vedno pa bo odsotnost z dela zaradi višje sile možno uveljavljati v regijah, kjer so vrtci in šole zaprti, ob karanteni otroka in šolanju od doma učencev 4. in 5. razreda.