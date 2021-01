Strokovni svet za večjo vključenost stroke v sproščanje športa

Ljubljana, 21. januarja - Strokovni svet za šport je danes podprl izhodišča in načrte sproščanje ukrepov za zajezitev novega koronavirusa in odpiranja slovenskega športa v času epidemije, ki jih je pripravila njegova komisija. Potrdilo jih je 11 članov, nihče ni bil proti, ostali so bili vzdržani, eno izmed izhodišč pa je, da je šport del rešitve in ne del problema.